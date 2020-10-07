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Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие

Новина українською → Донбасс, Среда 07 октября 2020 17:54
Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие Фото: украинские военные на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 7 октября, на Донбассе зафиксирован еще один факт нарушения режима прекращения огня. Боевики обстреляли позиции украинских сил на одном из участков в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что боевики открывали огонь вблизи Водяного с применением стрелкового оружия.

"Боевых потерь и ранений среди наших воинов нет. Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что военнослужащие также задействованы в тушении пожаров в Луганской области. В частности. Они тушат локализованные очаги возле Попасной, Катериновки и Болотенного.

Кроме того, вдоль линии разграничения саперы ГСЧС разминировали почти 8 гектаров территории.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия поставляет на Донбасс вооружение в обход наблюдателей ОБСЕ. Чтобы скрыть перемещение сил и средств, россияне используют грунтовые дороги в обход официальных пунктов пропуска на украинской границе.

Отметим, по данным ООН, на оккупированном Донбассе от коронавируса умерли 265 человек.

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