RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

Автор: Максим Зайченко

За останню добу, 24 жовтня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили домовленості про повне припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Так, окупанти застосували вогнепальну зброю поблизу Кам'янки і двічі - недалеко від населеного пункту Шуми.

Крім того, в районі Водяного противник вів вогонь з автоматичної станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Популярні новини

"У відповідь на провокаційні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС заявляють, що ситуація на фронті залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував ООН розробити спільний план відновлення Донецької та Луганської областей.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних Україні територіях загинули щонайменше 14 тисяч осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасбойовикиООС