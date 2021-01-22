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Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС. Поблизу Новолуганська працював снайпер

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 22 січня 2021 17:59
Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС. Поблизу Новолуганська працював снайпер Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю 22 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Однак у районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба командування ООС у Facebook.

Так, у Водяного, що на Приазов'ї, бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета.

Також ворожі обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка. Окупанти застосовували вогнепальну зброю.

Крім того, поблизу Новолуганського було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських вояків бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 січня, окупанти сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Бойовики також застосовували безпілотники. Їх придушили сили ООС.

Крім того, вчора на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли з снайперської зброї.

За добу 20 січня бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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