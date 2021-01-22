Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС. Вблизи Новолуганска работал снайпер

В пятницу 22 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Однако в районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба командования ООС в Facebook.

Так, у Водяного, что на Приазовье, боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка. Оккупанты применяли стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Новолуганского было зафиксировано работу вражеского снайпера.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 21 января, оккупанты семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Боевики также применяли беспилотники. Их подавили силы ООС.

Кроме того, вчера на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.

За сутки 20 января боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.