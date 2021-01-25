Заворушення в Нідерландах: протестувальники спалили пункт тестування на COVID
В селі Урк на півночі Нідерландів був підпалений центр тестування на COVID-19. В країні протестують через посилені карантинні обмеження.
Про це повідомляє BBC.
Крім того, демонстранти споруджували з велосипедів барикади проти поліції, яка в кінцевому рахунку використала сльозогінний газ для розгону мітингувальників. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонг назвав подію свавіллям.
Також протестувальники кидали петарди, грабували супермаркети і били вітрини магазинів. В Амстердамі пройшли демонстрації з меншим числом учасників. Правоохоронці затримали більше 100 осіб.
Зазначимо, уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести комендантську годину на території країни. Обмеження почало діяти з суботи, 23 січня.
Нагадаємо, 24 січня в грузинській столиці проходила акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які були введені через пандемію.
Раніше у Грузії продовжили дію комендантської години. Вона буде діяти мінімум до 1 березня.