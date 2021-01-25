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Заворушення в Нідерландах: протестувальники спалили пункт тестування на COVID

Новость на русском → Урк, Понеділок 25 січня 2021 09:59
Заворушення в Нідерландах: протестувальники спалили пункт тестування на COVID Фото: заворушення в Нідерландах (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В селі Урк на півночі Нідерландів був підпалений центр тестування на COVID-19. В країні протестують через посилені карантинні обмеження.

Про це повідомляє BBC.

Крім того, демонстранти споруджували з велосипедів барикади проти поліції, яка в кінцевому рахунку використала сльозогінний газ для розгону мітингувальників. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонг назвав подію свавіллям.

Також протестувальники кидали петарди, грабували супермаркети і били вітрини магазинів. В Амстердамі пройшли демонстрації з меншим числом учасників. Правоохоронці затримали більше 100 осіб.

Зазначимо, уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести комендантську годину на території країни. Обмеження почало діяти з суботи, 23 січня.

Нагадаємо, 24 січня в грузинській столиці проходила акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які були введені через пандемію.

Раніше у Грузії продовжили дію комендантської години. Вона буде діяти мінімум до 1 березня.

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