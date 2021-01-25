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Беспорядки в Нидерландах: протестующие сожгли пункт тестирования на COVID

Новина українською → Урк, Понедельник 25 января 2021 09:59
Беспорядки в Нидерландах: протестующие сожгли пункт тестирования на COVID Фото: беспорядки в Нидерландах (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В деревне Урк на севере Нидерландов был подожжен центр тестирования на COVID-19. В стране протестуют из-за усиленных карантинных ограничений.

Об этом сообщает BBC.

Кроме того, демонстранты сооружали из велосипедов баррикады против полиции, в конечном счете использовавшей слезоточивый газ для разгона митингующих. Министр здравоохранения Уго де Йонге назвал произошедшее беспределом.

Также протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов. В Амстердаме прошли демонстрации с меньшим числом участников. Правоохранители задержали более 100 человек.

Отметим, правительство Нидерландов приняло решение ввести комендантский час на территории страны. Ограничение начало действовать с субботы, 23 января.

Напомним, 24 января в грузинской столице проходила акция протеста. Демонстранты требовали снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии.

Ранее в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать минимум до 1 марта.

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