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Заворушення в Брюсселі: шестеро постраждалих та більше 100 затриманих

Новость на русском → Брюссель, Четвер 14 січня 2021 08:58
Заворушення в Брюсселі: шестеро постраждалих та більше 100 затриманих Фото: протест у Брюсселі (rtbf.be)
Автор: Анастасия Рокитна

В Брюсселі в комуні Сінт-Йост сталися сутички між поліцією і учасниками демонстрації в пам’ять про темношкірого місцевого мешканця Ібрагіми Баррі. В ході заворушень постраждали 6 людей.

Про це повідомляє RTBF.

Протестувальники звинувачують поліцію в смерті чоловіка, вони вважають, що він став жертвою насильства в поліції.

Спочатку протестуючі зібрались під відділком поліції, а потім групи, які об’єднали в цілому від 50 до 100 людей, вирушили до площі Лідца.

Там вони палили димові шашки. Між протестувальниками та поліцейськими стались зіткнення. В ході протесту затримали 112 людей, з них 30 - неповнолітні. Також постраждали 6 осіб.

В ході заворушення було пошкоджено 6 транспортних засобів, пошкодження та початок пожежі спостерігались у відділенні Кобан-Брабант Північної поліцейської зони Брюсселя. На площі Лідца також пошкоджено автобусне укриття та трамвай.

Нагадаємо, дворазовому олімпійському чемпіону з плавання Кліту Келлеру висунуті звинувачення в участі в штурм будівлі Конгресу США.

Минулого тижня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення і прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили дві саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

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