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Беспорядки в Брюсселе: шестеро пострадавших и более 100 задержанных

Новина українською → Брюссель, Четверг 14 января 2021 08:58
Беспорядки в Брюсселе: шестеро пострадавших и более 100 задержанных Фото: протест в Брюсселе (rtbf.be)
Автор: Анастасия Рокитна

В Брюсселе в коммуне Синт-Йост произошли столкновения между полицией и участниками демонстрации в память о темнокожем местном жителе Ибрагиме Барри. В ходе беспорядков пострадали 6 человек.

Об этом сообщает RTBF.

Протестующие обвиняют полицию в смерти мужчины, они считают, что он стал жертвой насилия в полиции.

Сначала протестующие собрались под отделением полиции, а затем группы, которые объединили в целом от 50 до 100 человек, направились к площади Лидца.

Там они жгли дымовые шашки. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения. В ходе протеста задержали 112 человек, из них 30 - несовершеннолетние. Также пострадали 6 человек.

В ходе беспорядков были повреждены 6 транспортных средств, повреждения и начало пожара наблюдались в отделении Кобан-Брабант Северной полицейской зоны Брюсселя. На площади Лидца также повреждены автобусное укрытия и трамвай.

Напомним, двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру выдвинуты обвинения в участии в штурме здания Конгресса США.

На прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

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