У Бельгії в ДТП загинув водій-українець
Фото: ДТП (РБК-Україна)
У селищі Дудзеле, Бельгія, товарний поїзд протаранив вантажівку. Внаслідок інциденту водій-українець загинув на місці події.
Про це повідомляє видання Nieuwsblad.
Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях.
Загиблому було 55 років. Більше ніхто не постраждав.
Поліція вважає, що головна причина аварії - туман.
Нагадаємо, 4 березня військовий вертоліт розбився на південному сході Туреччини, внаслідок чого загинуло дев'ять солдатів, а чотири постраждали.
Днем раніше біля Рівного неподалік села Грушвиця на трасі Київ - Чоп зіткнулися два автомобілі. Унаслідок аварії одна людина загинула та ще троє отримали поранення.