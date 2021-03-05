В Бельгии в ДТП погиб водитель-украинец

В поселке Дудзеле, Бельгия, товарный поезд протаранил грузовик. В результате инцидента водитель-украинец погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает издание Nieuwsblad.

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям.

Погибшему было 55 лет. Больше никто не пострадал.

Полиция считает, что главная причина аварии - туман.

Напомним, 4 марта военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибло девять солдат, а четыре пострадали.

Днем ранее возле Равного близ села Грушвица на трассе Киев - Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения.