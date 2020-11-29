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У Білорусі вже затримали понад 40 учасників недільних протестів

Новость на русском → Білорусь, Неділя 29 листопада 2020 14:04
У Білорусі вже затримали понад 40 учасників недільних протестів Фото: затримання на протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

у Білорусі В неділю проходить акції протесту під назву "Марш сусідів". Станом на 14:00 силовики затримали як мінімум 42 учасників протестів.

Про це повідомляють представники правозахисної організації "Вясна".

Більшість затримань відбулося у Мінську - 34. Також силовики затримували демонстрантів в Боровлянах (5), Вітебську (2) і Лісовому (1).

При цьому по інформації Tut.by, серед затриманих - член основного складу Координаційної ради Білорусі Дмитро Крук. Крім цього повідомляється, що при затриманнях застосовують сльозогінний газ.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, у Мінську люди почали виходити на акції протесту. Демонстранти організовують ланцюга солідарності і марші. При цьому силовики з самого ранку почали стягувати спецтехніку, автозаки, водомети та військову техніку в центр білоруської столиці.

Раніше РБК-Україна писало, що білоруська опозиція готова посилити тиск на Олександра Лукашенка в разі, якщо він відмовиться йти. За словами лідера опозиції Світлани Тіхановська, зараз мова йде про міжнародні санкції і страйках на головних заводах Білорусі.

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