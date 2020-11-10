БелАЕС призупинила вироблення електроенергії

Вироблення електроенергії на Білоруській атомній станції, яку запустили на вихідних, тимчасово припинено. Потрібна заміна певного обладнання.
Про це заявив представник інформаційного центру БелАЕС, передає "Інтерфакс-Захід".
БелАЕС запустили в суботу, 7 листопада.
"Вироблення електроенергії на БелАЕС на даний момент немає", - сказав представник.
Також видання tut.by повідомляє, що турбіна зупинена через вихід з ладу трансформаторів напруги. За його даними, причиною зупинки стали вибухи декількох трансформаторів напруги на одному з агрегатів, пов'язаних з генератором.
Минулої суботи президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав БелАЕС і назвав її запуск історичною подією. За його словами, Білорусь стає ядерною державою.
Він також закликав Литву і Польщу повернутися до діалогу. Хоча до цього звинувачував їх у втручанні в справи Білорусі.