В Азовському морі стався вибух на російському танкері

В Азовському морі сьогодні, 24 жовтня, стався вибух на танкері. Танкер йшов під російським прапором.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

За даними джерел агентства, в результаті вибуху на танкері три людини опинилися за бортом. Зараз ведуться пошуки.

Про причини вибуху поки інформації немає. Чи перевозив танкер нафту, та чи спричинив вибух витік також невідомо.

Оновлено: джерело "ТАСС" розповіло, що танкер йшов пустим. Вибух стався через випари від залишків нафтопродуктів. Десятьох членів екіпажу врятували, але доля трьох невідома.

За даними МНС Росії, зараз на борту танкера залишаються четверо осіб, їх найближчим часом евакуюють.

Нагадаємо, на початку вересня біля берегів Шрі-Ланки загорівся нафтотанкер. Вогонь на судні не могли ліквідувати впродовж декількох днів.

Також РБК-Україна писало, що поблизу Маврикія затонув танкер. Через пошкодження з судна стався масштабний витік нафтопродуктів.

Крім того, у травні на Находкінському судноремонтному заводі в Росії стався вибух на великій плавбазі "Всеволод Сибірцев".