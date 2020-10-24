В Азовском море произошел взрыв на российском танкере

В Азовском море сегодня, 24 октября, произошел взрыв на танкере. Танкер шел под российским флагом.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

По данным источников агентства, в результате взрыва на танкере три человека оказались за бортом. Сейчас ведутся поиски.

О причинах взрыва пока информации нет. Перевозил ли танкер нефть, и вызвал ли взрыв утечку также неизвестно.

Обновлено: источник "ТАСС" рассказал, что танкер шел пустым. Взрыв произошел из-за испарений от остатков нефтепродуктов. Десять членов экипажа спасли, но судьба трех неизвестна.

По данным МЧС России, сейчас на борту танкера остаются четыре человека, их в ближайшее время эвакуируют.

Напомним, в начале сентября у берегов Шри-Ланки загорелся нефтетанкер. Огонь на судне не могли ликвидировать в течение нескольких дней.

Также РБК-Украина писало, что вблизи Маврикия затонул танкер. Из-за повреждения судна произошла масштабная утечка нефтепродуктов.

Кроме того, в мае на Находкинском судоремонтном заводе в России произошел взрыв на большой плавбазе "Всеволод Сибирцев".