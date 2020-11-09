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Вірменія втратила контроль над містом Шуша в Карабасі

Новость на русском → Шуша, Понеділок 09 листопада 2020 16:33
Вірменія втратила контроль над містом Шуша в Карабасі Фото: війна у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

У ході конфлікту в Нагірному Карабасі вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Населений пункт повністю контролює азербайджанська сторона.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян.

"Сьогодні, на жаль, доводиться визнаватися невдачі, які все ще супроводжують нас, і місто Шуші (вірменська назва, - ред.) повністю поза межами нашого контролю та усі пропагандистські тези про нього нічого нам не дають", - заявив Погосян.

Він також зазначив, що Азербайджан вже підходить до столиці Степанакерту.

Зазначимо, до цього в Баку завили про оточення вірменських сил в районі Шуші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Азербайджан зайняв ще понад 20 сіл у Нагірному Карабасі. На сьогодні армія просувається вглиб Нагірного Карабаху за всіма напрямками.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що зараз немає необхідності в залученні Туреччини до військового конфлікту в Нагірному Карабасі. У той же час такий варіант можливий, якщо Баку зіткнеться з агресією Єревана за підтримки Москви в рамках Організації Договору про колективну безпеку.

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