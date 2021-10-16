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Автомобіль в'їхав в канаву і перекинувся: в Польщі внаслідок ДТП загинула українка

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Субота 16 жовтня 2021 16:52
Автомобіль в'їхав в канаву і перекинувся: в Польщі внаслідок ДТП загинула українка Фото: в Польщі внаслідок ДТП загинула 19-річна українка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Любуському воєводстві на заході Польщі сталося ДТП у якій загинула дівчина з України. Обставини подій наразі встановлюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gazeta Lubuska.

Зазначається, що аварія сталася між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan - 31-річний українець, під час руху виїхав на зустрічну смугу, з’їхав у рів й перекинувся.

Внаслідок аварії, попри реанімацію, загинула 19-річна пасажирка з України. Водій й інші пасажири - не постраждали.

На місці подій працювали волонтери, пожежники, медики й правоохоронці.

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