Автомобиль въехал в канаву и перевернулся: в Польше в результате ДТП погибла украинка
Фото: в Польше в результате ДТП погибла 19-летняя украинка (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП в котором погибла девушка из Украины. Обстоятельства происшествий устанавливаются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Lubuska.
Отмечается, что авария произошла между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехал на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.
В результате аварии, несмотря на реанимацию, погибла 19-летняя пассажирка из Украины. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.
На месте событий работали волонтеры, пожарные, медики и правоохранители.