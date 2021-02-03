Аварія на Запорізькій ТЕС: Енергодар знову зі світлом, але поки без води

Станом на зараз майже 100 відсотків житлових будинків Енергодару знову зі світлом. У місті відновили електропостачання після аварії на Запорізькій ТЕС.

Про це на сторінці у Facebook написав мер міста Дмитро Орлов.

За словами очільник міста, дві електропідстанції "Луч" та "Водозабір" відновили роботу майже через півгодини після відключення, ще одну підстанцію запустили пізніше. Щоб відновити електропостачання, довелося робити аварійне перепідключення.

"Зараз майже 100 відсотків житлового фонду - зі світлом. Відновлено електропостачання на очисних спорудах, ведеться відновлення водопостачання. Роботи тривають", - заявив він.

Орлов додав, що за інформацією ТЕС, сьогодні о 19:30 відключився трансформатор АТ-2, в результаті чого вибило блок №2, а потім і блок №3. Причина відключення блоку №4 ще встановлюється.

"В цілому ж причини аварії на ТЕС - це привід для серйозного розслідування й аналізу фахових інстанцій. Але ситуація вже повністю стабілізована та під контролем", - наголосив мер.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Енергодар залишився без світла та води. Мер міста повідомив, що електрика зникла через аварію на Запорізькій ТЕС. Пізніше в мережі оприлюднили відео пожежі на Запорізькій ТЕС.