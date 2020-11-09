RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вірменія втратила контроль над містом Шуша в Карабасі

Автор: РБК-Україна

У ході конфлікту в Нагірному Карабасі вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Населений пункт повністю контролює азербайджанська сторона.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян.

"Сьогодні, на жаль, доводиться визнаватися невдачі, які все ще супроводжують нас, і місто Шуші (вірменська назва, - ред.) повністю поза межами нашого контролю та усі пропагандистські тези про нього нічого нам не дають", - заявив Погосян.

Він також зазначив, що Азербайджан вже підходить до столиці Степанакерту.

Популярні новини

Зазначимо, до цього в Баку завили про оточення вірменських сил в районі Шуші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Азербайджан зайняв ще понад 20 сіл у Нагірному Карабасі. На сьогодні армія просувається вглиб Нагірного Карабаху за всіма напрямками.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що зараз немає необхідності в залученні Туреччини до військового конфлікту в Нагірному Карабасі. У той же час такий варіант можливий, якщо Баку зіткнеться з агресією Єревана за підтримки Москви в рамках Організації Договору про колективну безпеку.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджанНагорный Карабах