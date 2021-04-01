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В Агентстві по розшуку та менеджменту активів проходять обшуки

Автор: Ігор Литвиненко

В Агентстві по розшуку та менеджменту активів проходять обшуки. Слідчі дії проводяться в приміщенні центрального апарату АРМА і за місцем проживання декількох співробітників.

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

Обшуки проходять в рамках кримінального провадження.

"Керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію", - повідомили в Агентстві.

Як повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook, обшуки проводять Служба безпеки України та Державної бюро розслідувань.

"Обшуки проводяться вдома у в. о. голови АРМА Віталія Сігідіна, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочоришвили і у афериста Ігоря Короля", - написав Найєм.

Днями РБК-Україна писало, що у соратників нардепа Віктора Медведчука провели 20 обшуків. Керівників громадської організації нардепа "Український вибір" підозрюють в організації і проведенні незаконного "референдуму" у Криму.

Також повідомлялося, що СБУ провела обшуки у Раді та Кабміні через Харківських угод.

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