В Агентстві по розшуку та менеджменту активів проходять обшуки
В Агентстві по розшуку та менеджменту активів проходять обшуки. Слідчі дії проводяться в приміщенні центрального апарату АРМА і за місцем проживання декількох співробітників.
Про це повідомляє прес-служба АРМА.
Обшуки проходять в рамках кримінального провадження.
"Керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію", - повідомили в Агентстві.
Як повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook, обшуки проводять Служба безпеки України та Державної бюро розслідувань.
"Обшуки проводяться вдома у в. о. голови АРМА Віталія Сігідіна, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочоришвили і у афериста Ігоря Короля", - написав Найєм.
Днями РБК-Україна писало, що у соратників нардепа Віктора Медведчука провели 20 обшуків. Керівників громадської організації нардепа "Український вибір" підозрюють в організації і проведенні незаконного "референдуму" у Криму.
Також повідомлялося, що СБУ провела обшуки у Раді та Кабміні через Харківських угод.