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В Агентстве по розыску и менеджменту активов проходят обыски

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 14:55
В Агентстве по розыску и менеджменту активов проходят обыски Фото: обыски проводят СБУ и ГБР (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Агентстве по розыску и менеджменту активов проходят обыски. Следственные действий проводятся в помещении центрального аппарата АРМА и по месту жительства нескольких сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Обыски проходят в рамках уголовного производства.

"Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию", - сообщили в Агентстве.

Как сообщил адвокат Маси Найем в Facebook, обыски проводят Служба безопасности Украины и Государственной бюро расследований.

"Обыски проводятся дома у и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у афериста Игоря Короля", - написал Найем.

Днями РБК-Украина писало, что у соратников нардепа Виктора Медведчука провели 20 обысков. Руководителей общественную организации нардепа "Украинский выбор" подозревают в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Также сообщалось, что СБУ провела обыски в Раде и Кабмине из-за Харьковских соглашений.

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