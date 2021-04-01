В Агентстве по розыску и менеджменту активов проходят обыски
В Агентстве по розыску и менеджменту активов проходят обыски. Следственные действий проводятся в помещении центрального аппарата АРМА и по месту жительства нескольких сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Обыски проходят в рамках уголовного производства.
"Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию", - сообщили в Агентстве.
Как сообщил адвокат Маси Найем в Facebook, обыски проводят Служба безопасности Украины и Государственной бюро расследований.
"Обыски проводятся дома у и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у афериста Игоря Короля", - написал Найем.
Днями РБК-Украина писало, что у соратников нардепа Виктора Медведчука провели 20 обысков. Руководителей общественную организации нардепа "Украинский выбор" подозревают в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.
Также сообщалось, что СБУ провела обыски в Раде и Кабмине из-за Харьковских соглашений.