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Зеленский пригласил Дуду выступить перед Радой: подробности разговора

Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой по случаю Дня конституции Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальное интернет-представительство главы государства.

Украинский президент поздравил лидера Польши и братский народ с 231-й годовщиной принятия конституции. Зеленский проинформировал Дуду о ходе войны и трагической ситуации в Мариуполе.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили дальнейшую оборонную помощь Украине. Президент Украины особо отметил весомый вклад Польши в этой сфере. Также стороны согласились о необходимости увеличения санкционного давления на Россию.

"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", – заявил Зеленский.

Украинский и польский президенты также обсудили гуманитарные вопросы. Зеленский поблагодарил Дуду, польское правительство и народ за убежище для миллионов украинцев. Президент Украины пригласил польского коллегу выступить в Верховной Раде.

Напомним, что британский премьер-министр Джонсон выступил с обращением к украинскому парламенту.

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Владимир ЗеленскийПольшаУкраинаВерховная радаАнджей Дуда