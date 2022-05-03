Зеленский пригласил Дуду выступить перед Радой: подробности разговора

Украинский президент поздравил лидера Польши и братский народ с 231-й годовщиной принятия конституции. Зеленский проинформировал Дуду о ходе войны и трагической ситуации в Мариуполе.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили дальнейшую оборонную помощь Украине. Президент Украины особо отметил весомый вклад Польши в этой сфере. Также стороны согласились о необходимости увеличения санкционного давления на Россию.

"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", – заявил Зеленский.

Украинский и польский президенты также обсудили гуманитарные вопросы. Зеленский поблагодарил Дуду, польское правительство и народ за убежище для миллионов украинцев. Президент Украины пригласил польского коллегу выступить в Верховной Раде.