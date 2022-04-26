Зеленский озвучил конечную цель России в войне

Президент Владимир Зеленский уверен, что захват Украины не был финальной целью развязанной Россией войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
Российское руководство стремится перекроить карту Европы и разрушить демократический мир. Чтобы избежать этого, цивилизованные страны обязаны оказывать поддержку Украине.
"Финальной целью руководства России является не просто захват территорий Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Поэтому свободный мир имеет право на самозащиту и будет помогать Украине еще больше", – заявил Зеленский.
Ранее глава МИДа Кулеба заявил о переходе Вооруженных сил на стандарты НАТО. Эта абсолютная новая фаза обусловлена поставками современного оружия партнерами.
Напомним, что президент Путин объявил условия подписания договора о гарантиях безопасности Украины.
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