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Зеленский озвучил конечную цель России в войне

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский уверен, что захват Украины не был финальной целью развязанной Россией войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Российское руководство стремится перекроить карту Европы и разрушить демократический мир. Чтобы избежать этого, цивилизованные страны обязаны оказывать поддержку Украине.

"Финальной целью руководства России является не просто захват территорий Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Поэтому свободный мир имеет право на самозащиту и будет помогать Украине еще больше", – заявил Зеленский.

Ранее глава МИДа Кулеба заявил о переходе Вооруженных сил на стандарты НАТО. Эта абсолютная новая фаза обусловлена поставками современного оружия партнерами.

Напомним, что президент Путин объявил условия подписания договора о гарантиях безопасности Украины.

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