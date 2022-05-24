Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ

Украина вернется к переговорам с агрессором после освобождения захваченных территорий. Президент Владимир Зеленский озвучил данную позицию в интервью японскому ТВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Глава государства заявил, что победой для украинцев будет возвращение оккупированных территорий. Зеленский отметил украинскую принадлежность Крыма и Донбасса, но сейчас видит главную задачу в освобождении захваченных за 3 месяца районов.

"Боремся за себя, чтобы мы дошли как минимум до 24 февраля. А потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, о прекращении войны и о возвращении наших территорий", – заявил он.

Ранее президент Зеленский объявил о готовности вести переговоры по прекращению войны с РФ. Единственным возможным собеседником по этому вопросу он назвал Владимира Путина.