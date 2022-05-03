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Командировка или смерть: Зеленский назвал две допустимые причины отсутствия нардепа в Раде

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский в обращении в Верховную Раду затронул тему посещения народными депутатами заседаний парламента в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Сейчас отсутствие депутата, мне кажется, оправдывает только две вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства, или его смерть ради интересов государства. Другое для страны не представляет интереса. Другое идет вслед за российским военным кораблем", – заявил президент.

Ранее фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов депутата Ковалева. Он после захвата войск РФ части Херсонской области остался на неподконтрольной территории и, вероятно, сотрудничает с оккупантами.

К слову, британский премьер-министр Джонсон выступил с обращением к украинскому парламенту.

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