Зеленский назначил президентские стипендии паралимпийцам и их тренерам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии президента выдающимся паралимпийцам и дефлимпийцам. Также премии получили их тренера.

Об этом говорится в указе президента .

Согласно документу, стипендии назначены восьми выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и десяти их тренерам.

В частности, стипендия президента в размере 12 тыс. грн была назначена семи чемпионам мира 2019 года по биатлону, лыжным гонкам, ХІХ зимних Дефлимпийских игр 2019 года по шахматам и семи тренерам сборной команды Украины по биатлону, сборной команды по лыжным гонкам. Трем тренерам назначены стипендии от 7 до 7,5 тыс. грн.

"Указанным в указе спортсменам и тренерам, которым стипендия уже была назначена президентом на определенный срок, в дальнейшем будет выплачиваться стипендия, предусмотренная настоящим указом", - говорится в документе.