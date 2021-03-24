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Зеленский назначил президентские стипендии паралимпийцам и их тренерам

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии президента выдающимся паралимпийцам и дефлимпийцам. Также премии получили их тренера.

Об этом говорится в указе президента.

Согласно документу, стипендии назначены восьми выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и десяти их тренерам.

В частности, стипендия президента в размере 12 тыс. грн была назначена семи чемпионам мира 2019 года по биатлону, лыжным гонкам, ХІХ зимних Дефлимпийских игр 2019 года по шахматам и семи тренерам сборной команды Украины по биатлону, сборной команды по лыжным гонкам. Трем тренерам назначены стипендии от 7 до 7,5 тыс. грн.

"Указанным в указе спортсменам и тренерам, которым стипендия уже была назначена президентом на определенный срок, в дальнейшем будет выплачиваться стипендия, предусмотренная настоящим указом", - говорится в документе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен.

Отметим, с 1 февраля в стране стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание в 2021 году. Она продлилась до 5 марта.

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Новости Украины стипендия
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