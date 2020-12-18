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Захвативший заложников вблизи Парижа найден мертвым

Новина українською → Париж, Пятница 18 декабря 2020 02:30
Захвативший заложников вблизи Парижа найден мертвым Фото: полиция Франции (twitter.com franceinfo)
Автор: Артур Родивилов

Мужчина, взявший в заложники свою жену в пригороде Парижа, найден мертвым вместе с супругой. Пара находилась в процессе развода.

Об этом сообщает BFM TV.

По данным телеканала, жена подавала жалобы на супруга, обвиняя его в домашнем насилии.

В результате инцидента были ранены двое сотрудников полиции, они были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничто не угрожает, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что коммуне Домон в департаменте Валь-д'Уаз мужчина захватил заложников. На месте инцидента работает полиция. Правоохранители вели переговоры со злоумышленником.

Кроме того, прокуратура уже заявила о возбуждении дела, но по какой статье не уточняется.

Напомним, на прошлой неделе в Мариуполе мужчина захватил заложников в помещении банка. Злоумышленник угрожал взорвать здание.

Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.

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