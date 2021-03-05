ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

WSJ: Байден изначально планировал два удара по Сирии

Новина українською → США, Пятница 05 марта 2021 04:21
WSJ: Байден изначально планировал два удара по Сирии Фото: Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден планировал нанести два авиаудара по проиранским силам в Сирии 26 февраля. Тогда было уничтожено по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источника, причиной отмены второго авиаудара стало то, что в зоне поражения находились женщины и дети.

Так, за пол часа до второго авиаудара советник президента по нацбезопасности сообщил о необходимости отменить атаку.

Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на недавний обстрел сил США и коалиции.

Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Сирия
NEWS
Степанов рассказал, какая область ближе всего к попаданию в "красную зону" карантина
Степанов рассказал, какая область ближе всего к попаданию в "красную зону" карантина
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"