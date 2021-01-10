UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Выборы в Казахстане: экзит-пол показал победу партии Назарбаева

Автор: Артур Родивилов

На парламентских выборах в Казахстане лидирует правящая партия "Нур Отан", набравшая 71,97%. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил однопартийцев с победой.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные экзит-пола, который провел исследовательский институт "Общественное мнение".

В течение дня было проведено четыре волны опросов. Было опрошено 244 тысячи избирателя. В проведении опроса было привлечено более 600 интервьюеров, рассказала директор института Айнур Мажитова.

По результатам исследования, второе место на выборах заняла Демократическая партия "Ак Жол" (10,18% голосов).

Третье - "Народная партия Казахстана" с 9,03% голосов. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (5,75%) и партия "Адал" (3,07%), не преодолевают барьер в 7%.

Как писало РБК-Украина, в Казахстане протестуют против выборов в нижнюю палату парламента и местных выборов, которые проходили 10 января. Вышедших на протесты людей задерживали на улицах и отправляли в автозаки.

На протестах задержали порядка 100 представителей незарегистрированной "Демократической партии Казахстана" и движения "Оян, Казахстан".

Напомним, Казахстан 2 января отменил смертную казнь. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КазахстанНазарбаев