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ВОЗ заявила о низкой эффективности закрытия школ в борьбе с COVID-19

Новина українською → Европа, Вторник 27 октября 2020 12:27
ВОЗ заявила о низкой эффективности закрытия школ в борьбе с COVID-19 Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge)
Автор: Юлия Струк

Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - заявил Клюге.

Напомним, ранее в Минобразования Украины заявили, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах. Школы в "красной зоне" карантина после каникул останутся на дистанционном обучении.

Как писало РБК-Украина, глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19. Это поможет остановить распространение коронавируса. Гебреесус отметил, что лидеры стран должны действовать быстро в условиях пандемии.

Отметим также, в ВОЗ заявляли, что Европе необходимо "серьезное ускорение" в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.

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