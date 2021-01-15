Еврокомиссия считает "хорошей идеей" создание сертификата вакцинации для ЕС
Европейская комиссия считает "хорошей идеей" создание единого сертификата вакцинации от коронавируса для Европейского союза. Однако этот вопрос еще предстоит обсудить со странами-участницами ЕС.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Данная Спинант, передает Swiss Info.
"Президент (Еврокомиссии - ред.) считает, что было бы неплохо начать обсуждение (этого вопроса - ред.) для достижения решения, которое облегчит жизнь европейским гражданам, и считает, что идея документа, признанного на европейском уровне, является хорошей идеей", - сказала она.
Как добавила Спинант, исполнительный комитет планирует обсудить политические вопросы по созданию сертификата со странами-участницами на видеоконференции в следующий четверг.
Напомним, создать единый для ЕС сертификат вакцинации предложил премьер-министр Греции. Он объяснял, что такой сертификат упростит передвижение европейцев между странами-участницами ЕС.
Добавим, в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане ЕС.