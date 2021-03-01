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ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост числа случаев COVID-19 в мире

Автор: Андрей Василюк

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа случаев COVID-19 в мире впервые за семь недель.

Об этом во время брифинга сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается", - сказал Гебрейесус.

Он уточнил, что вспышки наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Ранее в ВОЗ заявили, что менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Такой результат показали почти 500 исследований.

Также Всемирная организация здравоохранения рекомендовала переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса.

РБК-Украина писало, что ВОЗ данные о повторные заражения новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к нему.

Напомним, британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.

Кроме того, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.

Добавим, что в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.

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