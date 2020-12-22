ВОЗ созывает совещание из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет собрание членов для обсуждения стратегий противодействия новому штамму коронавируса. Даты заседания еще нет.

Об этом сообщает Reuters.

"ВОЗ созовет (на совещание, - ред.) страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи вируса", - сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В заявлении во вторник ВОЗ повторила, что пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм коронавируса повлиять на эффективность вакцины.

Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса. Новая мутация предположительно на 70% заразнее, чем другие виды этого коронавируса.

После обнаружения новой мутации коронавируса десятки стран мира закрыли границы с Британией.

Компании Pfizer и BioNTech проверят эффективность своей вакцины от коронавируса против нового варианта COVID. Эффективность препарата против штамма, вероятно, будет доказана.