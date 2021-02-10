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ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca для прививок всем взрослым и пожилым людям

Автор: Роман Тверденко

Вакцину британо-шведской компании AstraZeneca следует использовать для всех взрослых категорий населения. Она может оказаться эффективной и для пожилых людей, заявила экспертная панель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает Financial Times.

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Эксперты ВОЗ отметили, что ранее обнаруженные реакции иммунитета на введение этой вакцины у пожилых людей появляются и более молодых категорий пациентов. Из-за этого высока вероятность того, что вакцина будет эффективна и для возрастной категории населения старше 65 лет.

Кроме этого, в ВОЗ посоветовали увеличить интервал между введением первой и второй дозы до 8-12 недель. Результаты показывают, что эффективность вакцины увеличиваться параллельно с тем, как увеличиваться пауза между введением доз одному человеку.

Ожидается, что в ближайшее время ВОЗ одобрит AstraZeneca для экстренного использования во всем мире.

В течение минувших недель ряд стран решили не вводить вакцину AstraZeneca пожилым людям старше 65 лет. Среди них Франция, Германия, Бельгия, Дания, Швеция. Это объяснялось тем, что в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы.

Сегодня сообщалось, что компания AstraZeneca подписала договор с немецкой компанией Biologika. Согласно соглашению, AstraZeneca увеличить производство COVID-вакцины в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.

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