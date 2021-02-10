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ВОЗ: география распространения новых штаммов COVID-19 расширилась

Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах. Их общее число достигло 86.

Об этом сообщается на сайте организации.

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Кроме того, расширилась география распространения штаммов, выявленных в ЮАР, Бразилии и Японии. Южноафриканский тип COVID-19 по состоянию на 8 февраля обнаружен в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше. Японский штамм распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что с появлением вакцин против коронавируса мир столкнулся с парадоксальной ситуацией.

По его словам, с одной стороны, старт вакцинации дает миру надежду на скорое окончание пандемии. Вместе с тем возникают все новые, нередко более заразные мутации вируса, что ведет к ужесточению ограничительных мер.

Согласно последним данным, за все время в мире зафиксировано 106,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2,3 миллиона человек.

Напомним, недавно британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.

Добавим, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.

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