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ВОЗ: богатые страны скупили большую часть COVID-вакцин

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что богатые страны скупили большую часть вакцин от коронавирус. Таким образом жители бедных стран могут оставить без доступа к COVID-вакцинам.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ВОЗ.

По данным ВОЗ, по состоянию на сейчас вакцинацию населения от коронавируса эффективными COVID-вакцинами проводят 42 страны, из них 36 - имеют высокий уровень доходов. Еще шесть стран, которые вакцинируют свое население, имеют средний доход.

"Очевидная проблема заключается в том, что страны с низким и большинство со средним уровнем доходов еще не получают вакцину. Это проблема, которую мы можем решить с помощью Габреисус.

Глава ВОЗ призвал богатые страны, закупившие больше вакцин, чем им нужно, и которые контролируют мировые поставки, немедленно пожертвовать их и передать механизму

Кроме того, Габреисус призвал страны и производителей вакцин от коронавируса прекратить заключать двусторонние соглашения, используя для этого механизм

Напомним, на днях механизм

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