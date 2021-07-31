UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Венгрия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

Автор: Мария Кучерявец

Правительство Венгрии обязало медицинских работников прививаться от коронавируса. С 15 августа начнется вакцинальная компания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hungary Today.

По словам главного иммунолога Национального центра общественного здоровья Агнесса Гальгоци, указ вступит в силу 15 августа, после чего у непривитых медицинских работников будет 15 дней на получение первой дозы вакцины.

Указано, что требование касается всех непривитых медицинских работников, включая тех, кто работает в амбулатории, службах скорой помощи или диагностике, а также сотрудников частных и государственных учреждений.

В частности, сотрудники, которые предоставляют медицинские услуги в социальных учреждениях, также должны пройти вакцинацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия