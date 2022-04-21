UnionPay прекратила сотрудничество с подсанкционными банками РФ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о решении международной платежной системы UnionPay не сотрудничать с попавшими под санкции Запада российскими банками.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.
Китайский сервис приостановил сотрудничество с рядом российских банков. Клиенты "Сбербанка", "Альфа-Банка", ВТБ и других финансовых учреждений не смогут получить карты UnionPay.
"UnionPay приостанавливает сотрудничество с попавшими под санкции банками. Это значит, что "Сбербанк", "Альфа-Банк", и многие другие банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир" – UnionPay", – говорится в сообщении.
Накануне в Украине временно были сняты ограничения на подключение к интернету от Starlink. Льготный период продлится до конца режима военного положения.
Напомним, что Великобритания ужесточила санкции против РФ за войну в Украине.
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