UnionPay прекратила сотрудничество с подсанкционными банками РФ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о решении международной платежной системы UnionPay не сотрудничать с попавшими под санкции Запада российскими банками.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал министра .

Китайский сервис приостановил сотрудничество с рядом российских банков. Клиенты "Сбербанка", "Альфа-Банка", ВТБ и других финансовых учреждений не смогут получить карты UnionPay.

"UnionPay приостанавливает сотрудничество с попавшими под санкции банками. Это значит, что "Сбербанк", "Альфа-Банк"‎, и многие другие банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир" – UnionPay", – говорится в сообщении.

Накануне в Украине временно были сняты ограничения на подключение к интернету от Starlink. Льготный период продлится до конца режима военного положения.