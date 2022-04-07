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В центре Тель-Авива произошел теракт. Есть раненые

Фото: Израильская полиция за работой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В центре Тель-Авива в четверг вечером произошла стрельба. Местные жители заявили об атаке террористов на улице Дизенгоф, где находятся бары и рестораны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь в центре города. Стрельба произошла в нескольких местах одной из самых оживленных улиц Тель-Авива.

В службе скорой помощи заявили о 6 раненых, которых отправили в больницу. Двое из них – в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.

Полиция проводит спецоперацию по поимке террориста. Жителей района попросили оставаться по домам. Премьер-министр Нафтали Беннет уже прибыл в штаб-квартиру Армии обороны Израиля.

Напомним, что президент Зеленский отреагировал на обвинение Украины в атаке Белгорода.

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ИзраильПалестинаТель-АвивТеракт