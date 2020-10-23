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Трамп участвует в переговорах по Нагорному Карабаху как посредник

Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе. Пока неизвестно, вел ли американский лидер переговоры с президентами этих стран.

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Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Трамп в общении с одним из собеседников заявил, что стал посредником в переговорах конфликтующих сторон, но не рассказал, общался ли он с лидерами Азербайджана или Армении. Также президент США похвалил американо-армянское сообщество.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия вернула под свой контроль более 10 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Поселения освободили от оккупации в четырех районах.

Также сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поддерживает введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Кроме того, генсек НАТО призвал Турцию использовать свое влияние в регионе для примирения Армении и Азербайджана.

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