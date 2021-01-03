Трамп требовал от властей штата Джорджия пересчитать голоса в его пользу, - WP

Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.

Об этом сообщает Washinghton Post.

Издание получило аудиозапись, на которой якобы происходит часовой разговор Трампа и Раффенспергера вчера, 2 января.

В ходе этой беседы Трамп несколько раз менял тон в отношении однопартийца, общаясь с ним и в лестной форме и расплывчато угрожая уголовным преследованием за невыполнение просьбы президента. Он убеждал Раффенспергера устроить пересчет голосов в штате, который бы мог привести к победе действующего президента даже с разницей в один голос (Байден обошел Трампа на 11 779 голосов).

"Смотри. Все, что я хочу - это найти 11780 голосов. Потому что мы выиграли этот штат", - говорил президент США.

В разговоре госсекретарь Джорджии и его юристконсульт уверяли Трампа, что тот обладает совершенно ложными данными касательно хода выборов и убеждал в абсолютной точности итога подсчета голосов в штате. Трамп же не верил в это.

"Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с перевесом в сотни тысяч голосов", - говорил Трамп в беседе.

В воскресенье, до выхода материала, президент США в Twitter рассказал о беседе с Брэдом Раффенспергером. Он отметил, что чиновник штата Джорджия "либо не хотел, либо не мог отвечать по вопросам насчет афер касательно "бюллетеней под столом, уничтожения бюллетеней, голосования тех, кто не проживает в штате и мертвых душ".

Все стороны, которые по версии издания участвовали в разговоре, не дали комментарии касательно подтверждения деталей телефонной беседы.

Напомним, в субботу 11 сенаторов-республиканцев во главе с представителем Техаса Тедом Крузом заявили, что собираются оспорить результаты голосования коллегии выборщиков. Они призывают рассмотреть результаты голосования на выборах президента США в спорных штатах.

Также 1 января президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.