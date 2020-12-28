Трамп подписал бюджет с пакетом помощи американцам в условиях пандемии

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на 900 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter.

Закон предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп ранее требовал увеличить сумму до 2 тыс. долларов.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - написал Дир.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не будет подписывать закон о помощи американцам, так как считает необходимым повысить единовременные выплаты американцам во время пандемии с 600 до 2000 долларов.

Как писало РБК-Украина, республиканцы отклонили призыв Трампа повысить сумму выплат американцам во время карантина.

Отметим, Конгресс США согласовал предоставление пакета помощи в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что этот пакет помощи будет вторым крупнейшим в истории США.