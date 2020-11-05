UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп подаст иски во всех штатах, где побеждает Байден

Автор: Роман Тверденко

Президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски по фальсификациям и мошенничеству. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ", - заявил президент США.

В то же время, в штабе Байдена назвали иски по подсчету голосов от штаба Трампа безосновательными.

Самые читаемые новости

По текущем данным AP, у Трампа 214 голосов выборщиков, а у Байдена - 264. Для победы на выборах Трампу нужно одержать победу во всех пяти штатах, где еще идет подсчет голосов - в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. В четырех из них Трамп лидирует, а в Неваде - Байден.

Если Байден победит в Неваде, то наберет необходимые для общей победы на выборах 270 голосов выборщиков.

Ранее штаб Дональда Трампа заявил, что будет оспаривать подсчет голосов в штате Невада. Они уверены, что там проголосовали люди, которые уже не живут в штате.

Сегодня Дональд Трамп также призвал остановить подсчет голосов на выборах в США.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Выборы в США