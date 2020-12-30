UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп нарушил международные обязательства США, помиловав военных из Blackwater, - ООН

Автор: Дмитрий Левицкий

ООН обвинила президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в нарушении международных обязательств по международному праву. Речь идет о помиловании Трампом военнослужащих частной военной компании Blackwater.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Недавно Трамп подписал указ о помиловании четырех бывших военных ЧВК Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке. Один из них признался, что совершил преступление из мести за теракт 11 сентября 2001.

Как считают эксперты ООН, Женевские конвенции обязуют государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если они выступают как подрядчики частных служб безопасности.

"Помилование военных из Blackwater - это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям", - сказала глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак.

В ООН подчеркнули, что позволяя подрядчикам ЧВК "действовать безнаказанно в вооруженных конфликтах", государства смогут обходить свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Напомним, Трамп помиловал 15 человек, среди которых были осужденные по делу о российском вмешательстве в американские выборы. В частности, президент США помиловал Джорджа Пападопулоса и его партнера Алекса Ван Зваана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ООНСоединенные Штаты АмерикивоенныеДональд Трамппомилование