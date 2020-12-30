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Трамп нарушил международные обязательства США, помиловав военных из Blackwater, - ООН

Новина українською → Женева, Среда 30 декабря 2020 21:41
Трамп нарушил международные обязательства США, помиловав военных из Blackwater, - ООН Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

ООН обвинила президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в нарушении международных обязательств по международному праву. Речь идет о помиловании Трампом военнослужащих частной военной компании Blackwater.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Недавно Трамп подписал указ о помиловании четырех бывших военных ЧВК Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке. Один из них признался, что совершил преступление из мести за теракт 11 сентября 2001.

Как считают эксперты ООН, Женевские конвенции обязуют государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если они выступают как подрядчики частных служб безопасности.

"Помилование военных из Blackwater - это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям", - сказала глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак.

В ООН подчеркнули, что позволяя подрядчикам ЧВК "действовать безнаказанно в вооруженных конфликтах", государства смогут обходить свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Напомним, Трамп помиловал 15 человек, среди которых были осужденные по делу о российском вмешательстве в американские выборы. В частности, президент США помиловал Джорджа Пападопулоса и его партнера Алекса Ван Зваана.

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