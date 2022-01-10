Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота: полное заявление

По его словам, "агрессия" охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы.

"Цель бандформирования - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - заявил он.

Токаев заявил, что события последних дней - "самый тяжелый кризис" в истории независимого Казахстана. По его словам, события с начала года - "звенья одной цепи, которые подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка к которому шла продолжительное время".

"В соответствии с решением Совета безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. События в Казахстане приобрели критический характер", - заявил президент Казахстана.