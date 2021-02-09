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В Тель-Авиве начали делать бесплатные прививки от COVID-19 иностранцам

Автор: Юлия Струк

В израильском Тель-Авиве со вторника начали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса для иностранцев. Также прививать будут и соискателей статуса беженцев.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Подчеркивается, что у центров вакцинации образовались очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день этой программы, - граждане Филиппин, Молдавии и Нигерии.

Напомним, в Израиле вакцинировались от коронавируса почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 3,5 млн человек.

Отмечается, что первую дозу вакцины от коронавируса получили более 3,480 млн человек. При этом полностью вакцинировались, то есть получили две дозы вакцины, 2 081 млн человек.

Как писало РБК-Украина ранее, Израиль начал вакцинировать всех желающих в возрасте от 16 лет. Изменение политики вакцинации связано со спадом спроса на получение вакцины, который приводил к порче имеющихся доз препарата Pfizer.

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