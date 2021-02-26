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Свободные от коронавируса: названы пять островов, где нет СOVID-19

Новина українською → Линоза, Пятница 26 февраля 2021 13:31
Свободные от коронавируса: названы пять островов, где нет СOVID-19 Фото: глобус (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В мире еще существуют места, где нет коронавируса. Это несколько наиболее изолированных островов, которые принадлежат Италии.

Об этом сообщает CNN.

В частности, это остров Линоза, который расположен на полпути между Сицилией и Тунисом в Средиземном море. Чтобы попасть на Линозу, нужно сначала полететь на остров Лампедуза, а там уже сесть на паром. Или же можно сесть на паром в Порто-Эмпедокле и отправиться в 12-часовое морское путешествие к Линозе.

На этом острове до сих пор не было ни одного больного COVID-19. Всех посетителей, которые не живут на острове, просят сдать тест на COVID-19 еще на пароме, прежде чем они сойдут на сушу.

Также свободнен от коронавируса архипелах Тремити. Жители Тремити в основном живут на двух главных островах - Сан-Никола и Сан-Домино.

Пандемия нанесла сильный экономический удар по местным жителям острова Вулькано, по этому он остался пустым. За время пандемии на Вулькано зафиксировали лишь один случай заражения COVID-19. Острова Феликуди и Аликуда также без случаев коронавируса.

Напомним, в прошлом году Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса. COVID-19 выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции.

Отметим, Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон. Так, "красный" список сократился до 61 страны.

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