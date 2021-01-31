Суд в Гааге возобновит в понедельник рассмотрение дела MH17

Первое судебное заседание в 2021 году по делу рейса MH17 состоится в Нидерландах, в судебном комплексе "Схипхол" 1 февраля. Заседание назначено на 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Это следует из внесенных изменений в график слушаний Окружного суда Гааги.

Также запланирована онлайн-трансляция заседания.

Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что суд по делу MH17 решил допросить российских военных из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курске. Следствие хочет установить их причастность к транспортировке "Бука" на Донбасс.

Также суд уже отклонил рассмотрение альтернативных версий крушения рейса MH17. В Нидерландах пытаются доказать, что пассажирский самолет сбил российский "Бук", а к катастрофе причастна Россия.